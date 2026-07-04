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Aurora Ramazzotti festeggia in grande le nozze con Goffredo Cerza

Dai balli, al karaoke fino ai momenti con papà Eros e mamma Michelle, tutti i momenti emozionanti della grande festa

04 Lug 2026 - 12:25
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