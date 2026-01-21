Aurora boreale, gli splendidi colori ripresi dagli astronauti della stazione spaziale internazionale

Le luci dell'aurora boreale che brillano sulla Terra sono state riprese dalla telecamera del cosmonauta Sergei Kud-Sverchkov dell'agenzia spaziale russa Roscosmos dalla Stazione Spaziale Internazionale. “Durante la tempesta più forte degli ultimi vent'anni, ieri, c'era un bagliore rosso intenso. Sembrava quasi di navigare letteralmente all'interno di quella luce”, ha scritto Kud-Sverchkov sul suo canale Telegram. Il fenomeno è causato dalle tempeste solari che emettono particelle cariche ad alta velocità che entrano in collisione con i gas dell'atmosfera terrestre. Il colore più comune che si osserva durante questo spettacolo è il verde, anche se a volte sono visibili anche altri colori come il rosa e il rosso.