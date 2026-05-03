Auguri a Massimo Ranieri: lo showman spegne 75 candeline

Uno showman completo: cantante, attore, regista teatrale e conduttore televisivo. Massimo Ranieri oggi compie 75 anni. Con più di 14 milioni di dischi è tra gli artisti italiani che hanno venduto di più nel mondo. Le sue canzoni, la sua voce, hanno accompagnato varie generazioni. Interprete unico, Ranieri ha nel suo repertorio anche molti classici della tradizione napoletana. In tour con il suo spettacolo "Tutti i sogni ancora in volo" ed è già al lavoro su un nuovo disco, con ancora tanti progetti da realizzare.



