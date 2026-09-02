Attacco con droni a Lipsia, identificati due sospetti legati alla Russia: incastrati dal DNA

La pista che conduce a Mosca passa dal DNA. È uno degli elementi raccolti dagli investigatori tedeschi nell'indagine sul drone inesploso ritrovato all'inizio di agosto, a pochi metri da un aereo cargo ucraino all'aeroporto di Lipsia-Halle. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, le tracce biologiche recuperate sul dispositivo apparterrebbero a due uomini: uno di origine russa, in possesso di un passaporto lettone, e un cittadino bielorusso con passaporto russo. Quest'ultimo sarebbe entrato in Europa con un visto turistico rilasciato dall'Italia. La polizia tedesca indaga anche su due attentati avvenuti nelle ultime 48 ore contro centrali elettriche e numerosi incendi e sabotaggi dei mesi scorsi. Per Berlino, il quadro potrebbe inserirsi in una più ampia strategia di guerra ibrida attribuita alla Russia.