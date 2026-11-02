Dalla Svezia al Belgio

Attacchi hacker in supermercati in tutta Europa, frigo a oltre 50 gradi

Le incredibili immagini, un mese dopo il primo attacco in Francia

02 Nov 2026 - 14:18
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