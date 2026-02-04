Aerei fantasma

Attacchi hacker ai voli di linea: ecco cosa hanno scoperto i ricercatori italiani

Si tratta di attacchi informatici che si insinuano nella vulnerabilità dei sistemi di volo. I ricercatori dell'Università di Genova hanno scoperto come risalire alla fonte"

di Alberto Pastanella
04 Feb 2026 - 18:13
Aerei fantasma, che compaiono all'improvviso nei cieli e incrociano le rotte dei voli di linea. In realtà non esistono, ma i sistemi di sicurezza degli aeromobili li rilevano e ordinano al pilota di compiere manovre per evitarli. Secondo i ricercatori dell'Università di Genova, che hanno esaminato gli allarmi scattati a marzo nei cieli di Washington, dietro questi falsi allarmi ci sarebbero gli hacker. 

