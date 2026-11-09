Il nuovo film della saga

Asterix e i Galli tornano al cinema nel Regno di Nubia

In uscita in anteprima il giorno dell'Epifania 2027. Tutti i protagonisti torneranno bambini… per magia

di Eleonora Rossi Castelli
09 Nov 2026 - 19:12
01:29 
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