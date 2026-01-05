Logo Tgcom24
a Tokyo

Asta record per un tonno da 243kg: comprato per 2,8 milioni di euro

L'acquirente è l'azienda giapponese Kyomura che gestisce una catena di sushi

05 Gen 2026 - 20:54
00:49 

Ha aggiornato il record di sempre, al mercato del pesce di Tokyo, il prezzo di vendita di un tonno nelle celebre asta di inizio anno. Si tratta di un esemplare dal peso di ben 243 chilogrammi, pescato al largo di Oma, nella prefettura di Aomori, ed è stato venduto per la cifra record, appunto, di 510,3 milioni di yen, equivalenti a circa 2,8 milioni di euro, stabilendo il primato storico per questo tipo di asta commerciale dall'inizio delle rilevazioni, che risalgono al lontano 1999.

