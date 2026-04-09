Artemis II, equipaggio dedica cratere lunare alla moglie morta del comandante Wiseman

L’equipaggio di Artemis II ha proposto i nomi per due nuovi crateri lunari: 2Integrity", come il nome della capsula sulla quale stanno viaggiando i quattro astronauti e "Carroll", in ricordo di Carroll Wiseman, la moglie del comandante della missione Reid Wiseman, morta di cancro nel 2020 quando aveva 46 anni. La proposta è stata letta da Jeremy Hansen che ha definito il cratere «punto luminoso sulla Luna, che vorremmo chiamare Carroll». Rei Wisema racconta le emozioni di quei momenti e ha ammesso che l'equipaggio si è stretto in un emozionante abbraccio. Al termine della missione, le proposte verranno valutate dall’Unione astronomica internazionale per l’approvazione ufficiale.