LA MISSIONE SPAZIALE
Artemis: dopo 10 giorni, gli astronauti fuori dalla capsula
Il momento in cui, dopo l'ammaraggio, l'equipaggio esce dalla Orion
11 Apr 2026 - 06:04
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Il momento in cui, dopo l'ammaraggio, l'equipaggio esce dalla Orion
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