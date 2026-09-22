Arriva sugli scaffali il libro del fratello di Lady D
Arriva oggi nelle librerie di tutto il mondo - dopo una settimana di anticipazioni e polemiche - il libro che Charles Spencer ha dedicato alla sorella Diana, a quasi 30 anni dalla mortedi Federico Gatti
Arriva oggi nelle librerie di tutto il mondo - dopo una settimana di anticipazioni e polemiche - il libro che Charles Spencer ha dedicato alla sorella Diana a quasi 30anni dalla sua morte. Si intitola Swan Song, il canto del cigno. Già tra i volumi più venduti prima ancora dell'uscita. Al centro del racconto c'è il comportamento dell’allora principe di Galles nei giorni successivi alla tragica morte della principessa del popolo. Spencer scrive che Carlo - al telefono - gli sembrò quasi sollevato.