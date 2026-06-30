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Arriva nelle sale "Minions & Monsters": la clip esclusiva

Illumination espande il suo universo animato con un nuovo capitolo

30 Giu 2026 - 12:59
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Sull'onda del successo di Cattivissimo Me 4, Illumination espande il suo universo animato con un nuovo capitoloMinions & Monsters, che introduce personaggi inediti del più grande franchise d'animazione mondiale. Diretto dal candidato all'Oscar Pierre Coffin, è la storia assurda e turbolenta di come i Minions abbiano conquistato Hollywood, siano diventati star del cinema, abbiano perso tutto, abbiano liberato dei mostri nel mondo e poi si siano riuniti per cercare di salvare il pianeta dal caos da loro stessi creato. Tgcom24 vi offre una clip esclusiva.

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