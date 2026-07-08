Arrestati due ex 007: rubavano informazioni segretissime e le vendevano ai russi

Rubavano informazioni segretissime e le vendevano ai russi in cambio di mazzette in contanti. Due ex agenti segreti italiani passavano tutto nelle mani di Mikhail Astakhov, 007 russo dotato di passaporto militare e protezione diplomatica. Tavolini dei bar, panchine in luoghi pubblici, ogni posto era buono per scambiarsi pizzini con le informazioni richieste. E anche crepe dei muri romani per lasciare schede Sd con i dati raccolti. Arrestati per spionaggio Gavino Raoul Piras, 59 anni, e il coetaneo Vincenzo Di Pasquale, entrambi ex agenti dell'Aisi in pensione da più di 12 anni con un passato nell'Arma. Per ottenere le informazioni si servivano di 5 militari in servizio presso il reparto cyber della difesa, anche loro indagati.