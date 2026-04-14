Arisa e il nuovo album "Foto mosse": l'instabilità come forma di verità
E si avvicina anche il momento dell'incontro con i fan, sia nell'instore tour che col nuovo percorso live, in partenza a maggiodi Rossella Russo
Arisa è tornata: a cinque anni dal suo ultimo album esce "Foto mosse", un racconto emotivo che mette al centro l'instabilità come forma di verità. E si avvicina anche il momento dell'incontro con i fan, sia nell'instore tour che col nuovo percorso live, in partenza a maggio per cantare insieme i vecchi e nuovi successi.