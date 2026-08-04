Ariana Grande si ritira dalle scene: "Non regge il giudizio sul proprio fisico"

Ariana Grande si ritira dagli eventi pubblici: "Non regge il giudizio degli altri". Questa la decisione della popstar, che dunque si ritirerà dalle scene a partire da settembre, al termine del suo "Eternal Sunshine Tour", disertando anche gli appuntamenti già in agenda. Una scelta forte e drastica, dettata a quanto parte dalla crescente pressione mediatica e dai continui commenti sul suo aspetto fisico, scatenati in particolar modo dalle immagini del video del suo ultimo singolo "Petal". Uno stop, a tempo indeterminato, che allarma i fan.