La decisione

Ariana Grande si ritira dalle scene: "Non regge il giudizio sul proprio fisico"

La popstar ha annunciato l'intenzione di interrompere le proprie apparizioni pubbliche per via della crescente pressione mediatica

04 Ago 2026 - 15:05
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Ariana Grande si ritira dagli eventi pubblici: "Non regge il giudizio degli altri". Questa la decisione della popstar, che dunque si ritirerà dalle scene a partire da settembre, al termine del suo "Eternal Sunshine Tour", disertando anche gli appuntamenti già in agenda. Una scelta forte e drastica, dettata a quanto parte dalla crescente pressione mediatica e dai continui commenti sul suo aspetto fisico, scatenati in particolar modo dalle immagini del video del suo ultimo singolo "Petal". Uno stop, a tempo indeterminato, che allarma i fan.

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