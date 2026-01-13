Argentina, Milei torna nella tuta di General AnCap: il nuovo video-anime

Tuta nera come la notte, con rifiniture gialle e una maschera in viso come fosse diretto erede di Zorro. I primi secondi del video con cui Javier Milei ha inaugurato il suo account social in inglese sono una scenetta in stile anime: General AnCap, "anarco-capitalista", vola sopra una folla festante vestita di magliette albicelesti e saluta i "combattenti della libertà". E li invita sul profilo del nostro "eroe in carne e ossa", appunto il presidente argentino.