Sembra uno come tanti. Entra in un negozio, prova e acquista un cappello pagando in contanti e se ne va. Ma quello non è un cliente qualunque, l’uomo ripreso dalle telecamere a Buenos Aires è Leonardo Bertulazzi. Queste sono le ultime immagini del brigatista che, solo poche ore prima, era evaso dagli arresti domiciliari calandosi con una corda dal quinto piano della palazzina in cui viveva. C'è una ricompensa di 20 mila pesos offerta dalle autorità a chiunque fornisca informazioni utili per la sua cattura.
Nelle scorse ore è stata arrestata la moglie del brigatista. Betina Kopcke, di nazionalità tedesca, è accusata di aver favorito la fuga del marito, come dimostrerebbero alcuni elementi trovati sul cellulare che l’uomo ha abbandonato prima di darsi alla fuga.
Bertulazzi, 74 anni, è stato condannato in contumacia a 27 anni di carcere per banda armata e per aver preso parte, nel 1977, al rapimento dell’imprenditore Pietro Costa. È scappato proprio quando l’interpool stava andando a prelevarlo per procedere con l’estradizione in Italia.