Nelle scorse ore è stata arrestata la moglie del brigatista. Betina Kopcke, di nazionalità tedesca, è accusata di aver favorito la fuga del marito, come dimostrerebbero alcuni elementi trovati sul cellulare che l’uomo ha abbandonato prima di darsi alla fuga.

Bertulazzi, 74 anni, è stato condannato in contumacia a 27 anni di carcere per banda armata e per aver preso parte, nel 1977, al rapimento dell’imprenditore Pietro Costa. È scappato proprio quando l’interpool stava andando a prelevarlo per procedere con l’estradizione in Italia.