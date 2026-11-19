Poche ore dopo essere evaso dagli arresti domiciliari a Buenos Aires, lo scorso 10 novembre, e con lo zampino della moglie l'ex membro delle Brigate Rosse Leonardo Bertulazzi ha acquistato un cappello a secchiello, pagando in contanti, presso un negozio di abbigliamento a Martinez, in Argentina. Ripreso dalle telecamere di sorveglianza Bertulazzi, come ha spiegato un commesso, ha provato due o tre cappelli e alla fine ne ha scelto uno. "Ha pagato in contanti, approfittando di uno sconto del 20%", ha precisato il dipendente. Il giorno seguente la polizia si è presentata nel negozio, rivelando al personale che si trattava di un membro delle Brigate Rosse ricercato dalle autorità.