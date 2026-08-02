Arena di Verona, dietro le quinte de la Traviata di Giuseppe Verdi
C'è un continuo via vai, tutti al lavoro. In sartoria, al trucco e parrucco… Sono centinaia gli artisti da vestire, pettinare, truccare… Una corsa contro il tempo, con qualche momento di relaxdi Adele Costantini
Quella di Verona è un’arena dei record… Innanzitutto per il palcoscenico: il più grande al mondo per quanto riguarda la lirica. Ma non solo, ha anche il record delle scenografie più imponenti di più spettacoli contemporaneamente: solo in questi giorni il Nabucco, la Traviata, e l’Aida.