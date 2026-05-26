Arabia Saudita, milioni di pellegrini musulmani celebrano i rituali sacri dell'Haji

Mentre continuano gli sforzi diplomatici per una soluzione del conflitto in Medio Oriente, circa 1,5 milioni di musulmani hanno iniziato l'antico rito dell'Haji, il tradizionale pellegrinaggio musulmano alla Mecca. Riuniti nella città più sacra dell'Islam, con temperature a 45 gradi, i pellegrini, vestiti di bianco, hanno compiuto il "tawaf", il rituale della circumambulazione della Kaaba, la struttura cubica nera verso cui i musulmani di tutto il mondo si rivolgono per pregare, nel cuore della Grande Moschea. Il pellegrinaggio, con cui si assolve a una delle prescrizioni previste nei cinque pilastri dell'Islam, ha attirato più visitatori rispetto all'anno scorso, secondo le autorità saudite.