Speciale Le proteste in Italia e in Europa
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Antonio Tajani a Milano, l'incontro con i militari in piazza Duomo

Il vicepremier: "Dobbiamo ringraziare gli uomini e le donne in divisa"

di Paola Miglio
26 Ott 2026 - 18:34
01:29 
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