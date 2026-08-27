Antonio Banderas sta "cucinando" un nuovo film, pronto il ritorno al cinema con "Tony"
La nutrita filmografia dell'attore spagnolo più famoso del mondo si arricchisce di un nuovo ruolo, nel biopic dedicato al famoso chef Anthony Bourdaindi Michelangelo Iuliano
È l'attore spagnolo più famoso al mondo - con buona pace di Javier Bardem e Penelope Cruz. Antonio Banderas è tornato al cinema con "Tony - diario di un giovane cuoco", film biografico sulla gioventù negli anni '70 del celebre chef Anthony Bourdain, che morì poi suicida nel 2018...