Antitrust, dal 15 luglio scatta lo stop alle "recensioni fake"

Niente pù recensioni fake o frutto dell'intelligenza artificiale. Dal 15 luglio scattano le nuove regole dell'antitrust. In pratica scrivere online la propria valutazione su alberghi ristoranti e attività sarà più complesso perché occorrerà una prova di acquisto, come uno scontrino, o di una prenotazione effettiva. I nuovi paletti riguarderanno non solo il turismo ma ogni ambito merceologico. Perché, come sottolineato dall’autorità garante «le recensioni genuine, veritiere e rilevanti possono orientare le scelte economiche dei consumatori, accrescendone la fiducia nel corretto funzionamento del mercato e stimolando al contempo una concorrenza efficace tra le imprese». Allo stesso tempo, quelle false, possono cambiare gli equilibri.