i consigli per i nostri amici a quattro zampe

Animali domestici, finite le vacanze è tempo di mettersi a dieta

I veterinari consigliano una dieta equilibrata associata al movimento. Ma la parte più difficile spetta, come sempre, al padrone

di Rita Rothnamer Ferrari
01 Set 2026 - 18:22
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Finite le vacanze, è tempo di dieta anche per i nostri amici a quattro zampe. Gli extra delle vacanze e la poca attività fisica possono far ingrassare anche gli animali domestici. A settembre, quindi, per ragioni soprattutto di salute, è tempo di rimettersi in forma: aumentano infatti le vendite di prodotti per animali a basso contenuto calorico (+6%) e senza zucchero (+2,1%). In alcuni casi può essere necessario rivolgersi a un nutrizionista veterinario. La soluzione? Una dieta equilibrata associata al movimento. Ma la parte più difficile spetta, come sempre, al padrone.

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