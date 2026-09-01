Animali domestici, finite le vacanze è tempo di mettersi a dieta

Finite le vacanze, è tempo di dieta anche per i nostri amici a quattro zampe. Gli extra delle vacanze e la poca attività fisica possono far ingrassare anche gli animali domestici. A settembre, quindi, per ragioni soprattutto di salute, è tempo di rimettersi in forma: aumentano infatti le vendite di prodotti per animali a basso contenuto calorico (+6%) e senza zucchero (+2,1%). In alcuni casi può essere necessario rivolgersi a un nutrizionista veterinario. La soluzione? Una dieta equilibrata associata al movimento. Ma la parte più difficile spetta, come sempre, al padrone.