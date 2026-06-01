Angelo Deiana a Tgcom24: "La guerra in Medio Oriente pesa su imprese e famiglie"

Angelo Deiana, presidente di Confassociazioni, spiega a Tgcom24 che la guerra in Medio Oriente sta alimentando un clima di forte incertezza economica per le imprese italiane, dopo un primo trimestre dell’anno che aveva mostrato segnali positivi con un Pil a +0,3%. Secondo Deiana, il conflitto ha avuto un impatto immediato sull’aumento dei prezzi, con effetti diretti soprattutto sul carrello della spesa e sui costi sostenuti dalle aziende. A soffrire maggiormente sono i settori energivori, che fanno fatica a sostenere i rincari e a completare la transizione verso le energie rinnovabili.