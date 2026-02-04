Il colpo di pennello
Angelo col viso della Meloni, cancellato il volto della premier
"L'ho coperto io perché me lo ha detto il Vaticano" spiega Bruno Valentinettidi Alessandro Talladira
04 Feb 2026 - 18:35
01:36
