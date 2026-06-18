Angelina Jolie: "Il film Couture mi aiuterà a parlare ai miei figli del cancro"

Angelina Jolie torna sul grande schermo con "Couture", il nuovo film di Alice Winocour ambientato durante la Fashion Week di Parigi. L'attrice interpreta Maxime, una donna che scopre di avere un tumore. Un ruolo che richiama la sua storia personale: Jolie ha perso la madre a causa del cancro e nel 2013 si è sottoposta a una mastectomia preventiva dopo aver scoperto di essere portatrice della mutazione del gene BRCA1. "Questo film mi aiuterà a parlarne con le mie figlie", ha spiegato l'attrice. "Spero che le persone ne traggano ispirazione per vivere davvero".