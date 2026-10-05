L'INTERVISTA Andrea Lazzaroli (Open Fiber) a Tgcom24: "L'obiettivo è infrastrutturare il Paese con la fibra ottica"

Andrea Lazzaroli, Head of Business Marketing di Open Fiber, ha affermato: "Stiamo portando la fibra non solo nelle grandi città ma anche nei piccoli borghi, il che significa portarla in gran parte del territorio italiano che finora ne era esclusa. Nel piccolo borgo portiamo la stessa tecnologia che abbiamo al centro della grande metropoli. La fibra, spesso, apporta al piccolo borgo molto più di quanto apporta alla grande città arrivando,"alle volte, anche a sopperire alla mancanza dei"ser