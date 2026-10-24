Speciale Le proteste in Italia e in Europa
Appuntamento alla Bastiglia

Ancora scontri a Parigi, 70mila agenti schierati in città

Camionette schierate anche davanti alla residenza del presidente, Emmanuel Macron

di Eliano Rossi
24 Ott 2026 - 12:18
01:27 
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