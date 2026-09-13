Anche un funzionario italiano sul treno sfiorato dall'attacco russo

C'era anche un funzionario italiano a bordo del treno sfiorato dall'attacco russo tra Ucraina e Polonia. Si chiama Fabrizio Saggio e si trovava sul convoglio in viaggio da Kiev verso Varsavia, fermato quando un altro mezzo che viaggiava pochi chilometri più indietro sullo stesso percorso, poco distante dal confine, ha subito un attacco di droni. Il treno è stato fermato, ma non evacuato, ed è ripartito appena cessato l'allarme.

