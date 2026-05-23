RIPRODOTTI GLI AFFRESCHI DI MICHELANGELO

Anche Londra ha la sua Cappella Sistina

Fotografie ad alta definizione con licenza ufficiale, tanto nitide da consentire di distinguere ogni pennellata

di Marta Vittadini
23 Mag 2026 - 15:40
01:27 
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