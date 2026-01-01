Logo Tgcom24
ROGO NELLA CAPITALE OLANDESE

Amsterdam: il campanile in fiamme, poi il crollo

Le immagini dell'incendio che ha distrutto la Vondelkerk, chiesa nel centro di Amsterdam: la torre campanaria, preda delle fiamme, cede

01 Gen 2026 - 07:21
00:47 
video evidenza