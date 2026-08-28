Allo zoo di Napoli è record di nascite: ecco Partenope, cucciola di giaguaro nero

Si chiama Partenope, giaguaro nero, a rischio estinzione, nata a maggio e da venerdì - 28 agosto - visibile allo zoo di Napoli (come mostra il video pubblicato dalla struttura sui suoi canali social) con mamma Ananga e papà Ares, arrivati nel 2021 e che, per "colpa" dell'aumento delle temperature e del clima tropicale sempre più caldo, hanno concepito in quattro anni tre cuccioli. "È un successo straordinario per lo zoo di Napoli e si pensa che la specie è considerata dalla Iucn (International Union for Conservation of Nature) Near threatened ovvero prossima alla minaccia di estinzione e che in Italia è l'unica coppia riproduttiva", dichiara la curatrice del Parco, Fiorella Saggese.

