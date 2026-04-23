Allergie prolungate: la conferma in uno studio

La siccità, le temperature sempre più alte, le violente ondate di maltempo sono gli effetti più evidenti e gravi del riscaldamento globale. I cambiamenti climatici stanno però anche prolungando in tutta Europa la stagione dei pollini e, di conseguenza, la durata del periodo delle allergie. L'università di Eidelberg, in Germania, da anni sta osservando e studiando questo fenomeno che interessa milioni di persone nel nostro continente ed è un ulteriore indicatore dello stato di salute dell'ambiente che ci circonda.