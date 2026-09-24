AL CENTRO UNA sola PAROLA: VERITÀ

Alla Fashion Week la moda va... "al rallenti"

In un tempo che si trasforma alla velocità dei social c'è chi sceglie di fermarsi

di Maria Vittoria Corà
24 Set 2026 - 19:19
01:33 
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su
videovideo

Stampe sfocate, colori scoloriti dal sole sui caftani preziosi. È il fermo immagine di una stagione nuova, in cui anche la moda rallenta.
 

fashion week
moda
video tg