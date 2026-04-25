All'asta gli abiti di Diane Keaton a sei mesi dalla sua scomparsa

Giacche, cravatte, cappelli, pantaloni e non solo, Diane Keaton ha rivoluzionato il mondo della moda e del glamour hollywoodiani. Ora, a sei mesi dalla sua scomparsa, a 79 a causa di una polmonite, quattro aste distinte tra Los Angeles e New York permetteranno di riscoprire il prezioso patrimonio personale, ricco di abiti e accessori, ma anche opere d'arte, oggetti di design e pezzi unici da collezione della celebre attrice