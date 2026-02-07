All'Arco della Pace è braciere-mania: tra selfie e folla incantata

Il percorso della torcia olimpica è culminato all'Arco della Pace di Milano, dove Alberto Tomba e Deborah Compagnoni hanno acceso il braciere in contemporanea con quello di Cortina, dove ha presenziato Sofia Goggia. All'Arco il grande spettacolo pirotecnico ha incantato gli spettatori che quindi hanno colto l'occasione per scattare selfie e girare video.