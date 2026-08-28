Alimentari, in arrivo rincaro di 420 milioni sul carrello della spesa nei prossimi tre mesi
Secondo il Codacons nei prossimi 90 giorni si prevede un aumento medio del 3% dei prezzi dei prodotti sugli scaffali dei supermercatidi Stefania Scordio
Tra tensioni geopolitiche e il cambiamento climatico, il conto delle famiglie diventa più salato. Nello specifico, secondo il Codacons, per una famiglia con due figli la spesa può arrivare a costare fino a 70 euro in più, ipotizzando un aumento medio del 3% dei prezzi. Complessivamente, l'aggravio potrebbe raggiungere i 420 milioni di euro. Una prospettiva che si inserisce in un quadro già complicato dall'incremento dei costi dell'energia e dei carburanti.