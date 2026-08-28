Colpa anche del riscaldamento globale

Alimentari, in arrivo rincaro di 420 milioni sul carrello della spesa nei prossimi tre mesi

Secondo il Codacons nei prossimi 90 giorni si prevede un aumento medio del 3% dei prezzi dei prodotti sugli scaffali dei supermercati

di Stefania Scordio
28 Ago 2026 - 19:42
01:11 
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Tra tensioni geopolitiche e il cambiamento climatico, il conto delle famiglie diventa più salato. Nello specifico, secondo il Codacons, per una famiglia con due figli la spesa può arrivare a costare fino a 70 euro in più, ipotizzando un aumento medio del 3% dei prezzi. Complessivamente, l'aggravio potrebbe raggiungere i 420 milioni di euro. Una prospettiva che si inserisce in un quadro già complicato dall'incremento dei costi dell'energia e dei carburanti.

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