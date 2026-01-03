Logo Tgcom24
Mondo
L'attacco a Caracas

Alberto Trentini, il cooperante italiano detenuto in Venezuela

Arrivato nel Paese"per assistere persone con disabilità, per conto di una Ong,"è rinchiuso nel carcere di massima sicurezza di El Rodeo dal"novembre 2024

di Paolo Scarlata
03 Gen 2026 - 12:31
01:38 

La vicenda di Alberto Trentini, il cooperante italiano detenuto in Venezuela dal 15 novembre 2024. Arrivato nel Paese per assistere persone con disabilità, per conto della Ong Humanity & Inclusion, è rinchiuso nel carcere di massima sicurezza di El Rodeo, noto per la durezza di trattamento, senza alcuna accusa formalizzata. Sarebbe ritenuto un cospiratore, ma è tutto molto vago: il nostro connazionale è vittima del sistema giudiziario venezuelano. Oltre a lui, ci sono altri 5 nostri connazionali a reclamare la libertà.

venezuela
maduro