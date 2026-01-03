La vicenda di Alberto Trentini, il cooperante italiano detenuto in Venezuela dal 15 novembre 2024. Arrivato nel Paese per assistere persone con disabilità, per conto della Ong Humanity & Inclusion, è rinchiuso nel carcere di massima sicurezza di El Rodeo, noto per la durezza di trattamento, senza alcuna accusa formalizzata. Sarebbe ritenuto un cospiratore, ma è tutto molto vago: il nostro connazionale è vittima del sistema giudiziario venezuelano. Oltre a lui, ci sono altri 5 nostri connazionali a reclamare la libertà.