Albasax racconta "Hiroshima": Oppenheimer, 140.000 scuse e una storia d'amore destinata all'esplosione

Il videoclip è un vero e proprio cortometraggio in bianco e nero, con un'estetica dark-noir, coreografie, maschere antiradiazioni e un trucco teatrale che hai ideato personalmente. Quanto lavoro ha richiesto la realizzazione di questo secondo capitolo e perché per te è così importante raccontare una canzone anche attraverso il cinema, la recitazione e la trasformazione scenica?