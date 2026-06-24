in prima serata su canale 5

Al via Temptation Island 2026

Il docu-reality, condotto da Filippo Bisciglia, mette alla prova sette"coppie non sposate e senza figli per discutere della solidità del loro rapporto

di Eleonora Rossi Castelli
24 Giu 2026 - 13:07
01:29 
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su
videovideo
temptation island
canale 5