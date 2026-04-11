Al via nel deserto della California il Coachella Festival

Si accende di musica, luci e colori il deserto californiano: fino al 19 aprile andrà in scena il Coachella Valley Music & Arts Festival. Concerti, feste, eventi imperdibili con le star della musica e di Hollywood e anche... passerella di moda e amori vip allo scoperto. Centinaia di migliaia di persone da tutto il mondo all'assalto dell'Empire Polo Club - Indio, nella Coachella Valley che tutti conoscono solo come Coachella.