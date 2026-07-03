Al via da sabato i saldi estivi in tutta Italia

Partono sabato in tutta Italia i saldi estivi, a eccezione della provincia autonoma di Bolzano, dove prenderanno il via il 16 luglio. Secondo le stime dell'ufficio studi Confcommercio, saranno oltre 16 milioni le famiglie che approfitteranno degli sconti, con una spesa media prevista di 201 euro a nucleo familiare, pari a 91 euro pro capite, per un giro d'affari complessivo di 3,2 miliardi di euro. Attesi da famiglie ed esercenti, gli sconti arrivano in una fase di ripresa del reddito disponibile delle famiglie e dei consumi che, secondo l'Istat, segnano rispettivamente +1,6% e +1,4% nel primo trimestre rispetto al precedente.