Una valigetta che conterrebbe i codici per l'attivazione dell'arsenale nucleare russo è comparsa pubblicamente a Shenzhen, dove è in corso il vertice Apec. A trasportarla, secondo la Cnn, un collaboratore di Vladimir Putin, ripreso dai media statali russi. Una dimostrazione insolita alla vigilia dell'incontro tra Putin, Donald Trump e Xi Jinping. Il Giappone ha denunciato il passaggio di due velivoli sospettati di appartenere all'aeronautica russa nel proprio spazio aereo, mentre Taiwan ha segnalato l'ingresso di due aerei militari russi nella propria zona di identificazione della difesa aerea.