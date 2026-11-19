Al cinema il sesto capitolo della saga "Hunger Games"
"L'alba sulla mietitura" è il secondo prequel della storia raccontata nei primi quattro film tratti dai romanzi best seller scritti da Suzanne Collinsdi Michelangelo Iuliano
Il canto di libertà non si ferma. L'universo narrativo degli Hunger Games si arricchisce di un nuovo capitolo. "Hunger Games - l'alba sulla mietitura" è il secondo prequel della storia raccontata nei primi quattro film tratti dai romanzi best seller di fantascienza distopica scritti da Suzanne Collins e ambientati in uno stato autoritario di un futuro post-apocalittico. La saga originale lanciò nell'olimpo di Hollywood Jennifer Lawrence.