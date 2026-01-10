Logo Tgcom24
Le manifestazioni

Ai cortei Propal e Pro Venezuela di Roma e Milano intervengono il figlio di Maduro e di Hannoun

Il primo in telecollegamento da Caracas a Roma, mentre il secondo è intervenuto al megafono nel corteo nel capoluogo lombardo

10 Gen 2026 - 19:24
01:31 

Il figlio dell'ex presidente venezuelano è apparso in video durante il corteo tenutosi a Roma e che si è fermato davanti all'ambasciata americana intonando vari slogan contro Donald Trump. Nelle stesse ore, a Milano, con gli striscioni Propal in testa, i manifestanti hanno fatto tappa davanti a una sede sotto sequestro per presunte collisioni con Hamas. A sostegno del presidente dell'associazione al centro dell'inchiesta, Mohammed Hannoun, è intervenuto anche il figlio.

