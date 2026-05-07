Agroalimentare italiano resiliente e in crescita

In un contesto internazionale segnato da volatilità geopolitica, inflazione e nuove tensioni commerciali, l’agroalimentare italiano continua a dimostrare una capacità di adattamento che va oltre la semplice tenuta. E' quanto è emerso dal Food summit 2026: il settore cresce, investe e ridefinisce le proprie priorità puntando su qualità, filiere corte, innovazione e autonomia energetica. Nel 2025 l’export agroalimentare italiano ha raggiunto quasi 71 miliardi segnando una crescita del 5,2%.