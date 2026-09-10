Affitti brevi, il commissario Jørgensen a Tgcom24: "Sono una buona idea, ma serve più controllo"

"Abbiamo una crisi abitativa in Europa e in molti luoghi e una delle ragioni per cui i prezzi sono aumentati è che ci sono troppi affitti a breve termine. Quindi quello che stiamo dicendo è che se una città ha questo problema, si possono introdurre misure per limitarlo". Ai nostri microfoni, il commissario all'energia Dan Jørgensen spiega le misure proposte da Bruxelles per contrastare lo stress abitativo a cui sono sottoposte molte aree d’Europa.