Addio a Mario Adorf, il volto dei polizieschi all'italiana

Mario Adorf, volto dei polizieschi all'italiana, è morto a 95 anni nel suo appartamento a Parigi dopo una breve malattia. La popolarità l'aveva raggiunta negli anni '70 grazie a "Milano calibro 9" e "La mala ordina". Anche la televisione gli aveva regalato tanto successo: negli anni '80 era stato tra i protagonisti de "La piovra" e "Marco Polo". In Fantaghirò era il papà di Alessandra Martines.

