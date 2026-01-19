Logo Tgcom24
In evidenza
Crans MontanaVenezuelaGarlascoGuerra in UcrainaGuerra in MediorienteEmergenza ClimaElezioniTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mondo
Lo scontro tra i due convogli

Adamuz, le voci dei sopravvissuti all'incidente del treno deragliato

"Alcune persone stavano bene, altre stavano male, davvero male... erano davanti a me, le ho viste morire senza poter fare niente"

di Elia Milani
19 Gen 2026 - 13:17
01:20 

"Dopo l’incidente alcune persone stavano bene altre stavano male, davvero male... erano davanti a me, le ho viste morire senza poter fare niente". Ieri sera Ana era in viaggio con la sorella e il cane verso Madrid. Racconta così il momento dello schianto: "Mentre ero seduta il vagone ha iniziato ad alzarsi, non era normale, ho guardato mia sorella... quello è stato l’ultimo momento prima che diventasse tutto buio. Poi ho iniziato a sentire urlare. Chi stava bene ha rotto il finestrino e mi ha tirato fuori... ero coperta di sangue. I vigili del fuoco hanno salvato mia sorella e poi ci hanno portato in ospedale".

video evidenza