Adamuz, le voci dei sopravvissuti all'incidente del treno deragliato

"Dopo l’incidente alcune persone stavano bene altre stavano male, davvero male... erano davanti a me, le ho viste morire senza poter fare niente". Ieri sera Ana era in viaggio con la sorella e il cane verso Madrid. Racconta così il momento dello schianto: "Mentre ero seduta il vagone ha iniziato ad alzarsi, non era normale, ho guardato mia sorella... quello è stato l’ultimo momento prima che diventasse tutto buio. Poi ho iniziato a sentire urlare. Chi stava bene ha rotto il finestrino e mi ha tirato fuori... ero coperta di sangue. I vigili del fuoco hanno salvato mia sorella e poi ci hanno portato in ospedale".